Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:46
Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Migros Ticaret
|49,90
|51,35
|-2,82
|Aygaz
|18,15
|18,57
|-2,26
|Gübre Fabrikaları
|69,80
|71,10
|-1,83
|Şişe Cam
|7,97
|8,10
|-1,60
|Alkim Kimya
|18,76
|19,05
|-1,52
|İskenderun Demir Çelik
|11,52
|11,68
|-1,37
|Pınar Süt
|27,40
|27,74
|-1,23
|Otokar
|384,30
|388,30
|-1,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|18,57
|18,75
|-0,96
|Kartonsan
|83,00
|83,80
|-0,95
|Bim Mağazalar
|74,70
|75,40
|-0,93
|Aksigorta
|9,95
|10,04
|-0,90
|Aksa
|14,48
|14,56
|-0,55
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,97
|1,98
|-0,51
|Koç Holding
|22,56
|22,66
|-0,44
|Good-Year
|9,00
|9,04
|-0,44
|Ford Otosan
|165,50
|166,20
|-0,42
|Kardemir (D)
|7,31
|7,34
|-0,41
|Şok Marketler
|14,40
|14,45
|-0,35
|Çemtaş
|17,15
|17,21
|-0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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