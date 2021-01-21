Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

21.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 21.01.2021 13:46
Son dakika haberi! Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Son dakika haberleri: Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Migros Ticaret49,9051,35-2,82
Aygaz18,1518,57-2,26
Gübre Fabrikaları69,8071,10-1,83
Şişe Cam7,978,10-1,60
Alkim Kimya18,7619,05-1,52
İskenderun Demir Çelik11,5211,68-1,37
Pınar Süt27,4027,74-1,23
Otokar384,30388,30-1,03
İş Yatırım Menkul Değerler18,5718,75-0,96
Kartonsan83,0083,80-0,95
Bim Mağazalar74,7075,40-0,93
Aksigorta9,9510,04-0,90
Aksa14,4814,56-0,55
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,971,98-0,51
Koç Holding22,5622,66-0,44
Good-Year9,009,04-0,44
Ford Otosan165,50166,20-0,42
Kardemir (D)7,317,34-0,41
Şok Marketler14,4014,45-0,35
Çemtaş17,1517,21-0,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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