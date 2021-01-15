Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

15.01.2021 13:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:57
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Konya Çimento1.519,501.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Konya Çimento1.519,501.421,806,87
Kordsa Teknik Tekstil19,2618,056,70
Alarko Holding10,6910,194,91
Mavi Giyim55,1553,503,08
Şişe Cam7,967,732,98
Kardemir (D)6,606,412,96
İndeks Bilgisayar19,8919,422,42
İskenderun Demir Çelik10,6110,372,31
Ege Endüstri1.825,401.785,002,26
Enerjisa Enerji12,4012,132,23
İş Yatırım Menkul Değerler17,8617,502,06
İhlas Gayrimenkul1,391,371,46
Ereğli Demir Çelik15,3315,141,25
Otokar416,00410,901,24
MLP Sağlık22,8822,601,24
Doğuş Otomotiv31,4031,021,23
Alkim Kimya16,4316,241,17
Sasa Polyester23,5023,241,12
Oyak Çimento8,718,621,04
Logo Yazılım138,40137,001,02
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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