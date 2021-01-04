Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
04.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:45
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Altın
|103,60
|96,70
|7,14
|Gözde Girişim
|8,47
|7,98
|6,14
|Akçansa
|17,49
|16,54
|5,74
|Karsan Otomotiv
|3,43
|3,25
|5,54
|Otokar
|332,80
|318,40
|4,52
|İndeks Bilgisayar
|19,97
|19,13
|4,39
|Koza Madencilik
|16,17
|15,49
|4,39
|Alkim Kimya
|15,52
|14,90
|4,16
|Tat Gıda
|12,34
|11,86
|4,05
|İş GMYO
|2,63
|2,54
|3,54
|İpek Doğal Enerji
|13,54
|13,08
|3,52
|Türk Traktör
|189,00
|182,70
|3,45
|Emlak Konut GMYO
|2,21
|2,14
|3,27
|İhlas Gayrimenkul
|1,29
|1,25
|3,20
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,83
|1,78
|2,81
|Halk GMYO
|3,30
|3,21
|2,80
|Şekerbank
|1,55
|1,51
|2,65
|Çimsa
|18,26
|17,80
|2,58
|Alcatel Lucent Teletaş
|30,42
|29,66
|2,56
|Zorlu Enerji
|2,84
|2,77
|2,53
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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