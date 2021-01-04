Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

04.01.2021 13:41 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:45
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Koza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Koza Altın103,6096,707,14
Gözde Girişim8,477,986,14
Akçansa17,4916,545,74
Karsan Otomotiv3,433,255,54
Otokar332,80318,404,52
İndeks Bilgisayar19,9719,134,39
Koza Madencilik16,1715,494,39
Alkim Kimya15,5214,904,16
Tat Gıda12,3411,864,05
İş GMYO2,632,543,54
İpek Doğal Enerji13,5413,083,52
Türk Traktör189,00182,703,45
Emlak Konut GMYO2,212,143,27
İhlas Gayrimenkul1,291,253,20
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,831,782,81
Halk GMYO3,303,212,80
Şekerbank1,551,512,65
Çimsa18,2617,802,58
Alcatel Lucent Teletaş30,4229,662,56
Zorlu Enerji2,842,772,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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