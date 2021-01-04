Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
04.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|91,10
|95,55
|-4,66
|Gübre Fabrikaları
|83,15
|86,05
|-3,37
|Doğuş Otomotiv
|28,18
|28,74
|-1,95
|Selçuk Ecza Deposu
|13,41
|13,65
|-1,76
|Aksa
|14,34
|14,59
|-1,71
|Konya Çimento
|1.121,50
|1.130,00
|-0,75
|Yataş
|14,37
|14,45
|-0,55
|Netaş Telekomünikasyon
|27,94
|28,08
|-0,50
|İskenderun Demir Çelik
|10,09
|10,11
|-0,20
|TAV Havalimanları
|21,26
|21,30
|-0,19
|Pegasus
|74,55
|74,60
|-0,07
|Ereğli Demir Çelik
|14,92
|14,93
|-0,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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