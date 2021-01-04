Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

04.01.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 13:41
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan91,1095,55-4,66
Gübre Fabrikaları83,1586,05-3,37
Doğuş Otomotiv28,1828,74-1,95
Selçuk Ecza Deposu13,4113,65-1,76
Aksa14,3414,59-1,71
Konya Çimento1.121,501.130,00-0,75
Yataş14,3714,45-0,55
Netaş Telekomünikasyon27,9428,08-0,50
İskenderun Demir Çelik10,0910,11-0,20
TAV Havalimanları21,2621,30-0,19
Pegasus74,5574,60-0,07
Ereğli Demir Çelik14,9214,93-0,07
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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