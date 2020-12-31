Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

31.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:37
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO654,10613,106,69
Karel Elektronik23,4222,125,88
İndeks Bilgisayar18,9418,064,87
Çemtaş16,3915,803,73
ARD Bilişim Teknolojileri47,2845,843,14
Ege Endüstri1.771,901.723,502,81
Good-Year8,127,922,53
Gübre Fabrikaları86,0084,052,32
Bursa Çimento12,2712,061,74
Netaş Telekomünikasyon28,3027,821,73
Tat Gıda11,9611,801,36
Logo Yazılım126,50125,001,20
Net Holding3,463,421,17
Ülker Bisküvi23,4023,141,12
Alkim Kimya14,6914,550,96
Brisa20,0019,810,96
Yataş13,8013,680,88
Aksa Enerji7,337,270,83
Pegasus75,1574,550,80
GSD Holding2,532,510,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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