Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
31.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|654,10
|613,10
|6,69
|Karel Elektronik
|23,42
|22,12
|5,88
|İndeks Bilgisayar
|18,94
|18,06
|4,87
|Çemtaş
|16,39
|15,80
|3,73
|ARD Bilişim Teknolojileri
|47,28
|45,84
|3,14
|Ege Endüstri
|1.771,90
|1.723,50
|2,81
|Good-Year
|8,12
|7,92
|2,53
|Gübre Fabrikaları
|86,00
|84,05
|2,32
|Bursa Çimento
|12,27
|12,06
|1,74
|Netaş Telekomünikasyon
|28,30
|27,82
|1,73
|Tat Gıda
|11,96
|11,80
|1,36
|Logo Yazılım
|126,50
|125,00
|1,20
|Net Holding
|3,46
|3,42
|1,17
|Ülker Bisküvi
|23,40
|23,14
|1,12
|Alkim Kimya
|14,69
|14,55
|0,96
|Brisa
|20,00
|19,81
|0,96
|Yataş
|13,80
|13,68
|0,88
|Aksa Enerji
|7,33
|7,27
|0,83
|Pegasus
|75,15
|74,55
|0,80
|GSD Holding
|2,53
|2,51
|0,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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