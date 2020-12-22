Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|535,80
|487,10
|10,00
|Çelebi
|141,30
|130,00
|8,69
|Borusan Mannesmann
|27,36
|25,30
|8,14
|Özak GMYO
|5,28
|4,96
|6,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,64
|13,82
|5,93
|TAV Havalimanları
|21,10
|20,06
|5,18
|Pegasus
|72,00
|68,55
|5,03
|Logo Yazılım
|127,90
|122,20
|4,66
|İskenderun Demir Çelik
|9,96
|9,53
|4,51
|GSD Holding
|2,44
|2,34
|4,27
|Ereğli Demir Çelik
|13,91
|13,40
|3,81
|Netaş Telekomünikasyon
|23,04
|22,20
|3,78
|Gübre Fabrikaları
|48,74
|46,98
|3,75
|Türk Hava Yolları
|12,61
|12,22
|3,19
|İndeks Bilgisayar
|17,27
|16,75
|3,10
|Torunlar GMYO
|4,04
|3,93
|2,80
|Alarko GMYO
|21,16
|20,60
|2,72
|Doğan Holding
|3,14
|3,06
|2,61
|Net Holding
|3,55
|3,46
|2,60
|İş GMYO
|2,39
|2,33
|2,58
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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