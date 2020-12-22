Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

22.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:33
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO535,80487,1010,00
Çelebi141,30130,008,69
Borusan Mannesmann27,3625,308,14
Özak GMYO5,284,966,45
Tümosan Motor ve Traktör14,6413,825,93
TAV Havalimanları21,1020,065,18
Pegasus72,0068,555,03
Logo Yazılım127,90122,204,66
İskenderun Demir Çelik9,969,534,51
GSD Holding2,442,344,27
Ereğli Demir Çelik13,9113,403,81
Netaş Telekomünikasyon23,0422,203,78
Gübre Fabrikaları48,7446,983,75
Türk Hava Yolları12,6112,223,19
İndeks Bilgisayar17,2716,753,10
Torunlar GMYO4,043,932,80
Alarko GMYO21,1620,602,72
Doğan Holding3,143,062,61
Net Holding3,553,462,60
İş GMYO2,392,332,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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