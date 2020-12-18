Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
18.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.129,803.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|3.129,80
|3.340,70
|-6,31
|Albaraka Türk
|1,99
|2,03
|-1,97
|Ereğli Demir Çelik
|14,07
|14,34
|-1,88
|Selçuk Ecza Deposu
|14,46
|14,72
|-1,77
|Tümosan Motor ve Traktör
|14,53
|14,72
|-1,29
|Kardemir (D)
|5,28
|5,34
|-1,12
|Aksa
|12,05
|12,18
|-1,07
|Türk Traktör
|159,30
|161,00
|-1,06
|Odaş Elektrik
|3,89
|3,93
|-1,02
|Arçelik
|29,48
|29,78
|-1,01
|Aygaz
|14,44
|14,58
|-0,96
|Tüpraş
|107,10
|108,00
|-0,83
|Türk Telekom
|8,34
|8,41
|-0,83
|Gözde Girişim
|7,35
|7,41
|-0,81
|Türkiye Sigorta
|6,39
|6,44
|-0,78
|İş Yatırım Menkul Değerler
|15,58
|15,68
|-0,64
|İpek Doğal Enerji
|12,57
|12,65
|-0,63
|Good-Year
|7,79
|7,83
|-0,51
|Bim Mağazalar
|70,80
|71,15
|-0,49
|Logo Yazılım
|121,40
|122,00
|-0,49
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500