Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

18.12.2020 13:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 13:46
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Kartonsan3.129,803.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Kartonsan3.129,803.340,70-6,31
Albaraka Türk1,992,03-1,97
Ereğli Demir Çelik14,0714,34-1,88
Selçuk Ecza Deposu14,4614,72-1,77
Tümosan Motor ve Traktör14,5314,72-1,29
Kardemir (D)5,285,34-1,12
Aksa12,0512,18-1,07
Türk Traktör159,30161,00-1,06
Odaş Elektrik3,893,93-1,02
Arçelik29,4829,78-1,01
Aygaz14,4414,58-0,96
Tüpraş107,10108,00-0,83
Türk Telekom8,348,41-0,83
Gözde Girişim7,357,41-0,81
Türkiye Sigorta6,396,44-0,78
İş Yatırım Menkul Değerler15,5815,68-0,64
İpek Doğal Enerji12,5712,65-0,63
Good-Year7,797,83-0,51
Bim Mağazalar70,8071,15-0,49
Logo Yazılım121,40122,00-0,49
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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