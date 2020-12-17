Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:44
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|29,76
|30,24
|-1,59
|Özak GMYO
|5,16
|5,24
|-1,53
|Coca Cola İçecek
|62,65
|63,55
|-1,42
|Doğan Holding
|3,11
|3,15
|-1,27
|Aksigorta
|8,57
|8,64
|-0,81
|Tofaş Oto Fabrikası
|32,26
|32,46
|-0,62
|Odaş Elektrik
|4,04
|4,06
|-0,49
|Alkim Kimya
|14,25
|14,32
|-0,49
|Selçuk Ecza Deposu
|15,02
|15,08
|-0,40
|Türk Traktör
|163,70
|164,20
|-0,30
|Brisa
|19,78
|19,84
|-0,30
|Anadolu Grubu Holding
|24,34
|24,40
|-0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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