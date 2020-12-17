Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

17.12.2020 13:35 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:44
Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 12 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 12 hisseSon FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Arçelik29,7630,24-1,59
Özak GMYO5,165,24-1,53
Coca Cola İçecek62,6563,55-1,42
Doğan Holding3,113,15-1,27
Aksigorta8,578,64-0,81
Tofaş Oto Fabrikası32,2632,46-0,62
Odaş Elektrik4,044,06-0,49
Alkim Kimya14,2514,32-0,49
Selçuk Ecza Deposu15,0215,08-0,40
Türk Traktör163,70164,20-0,30
Brisa19,7819,84-0,30
Anadolu Grubu Holding24,3424,40-0,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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