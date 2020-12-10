Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

10.12.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 13:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu17,3017,98-3,78
Doğan Holding3,063,12-1,92
Gözde Girişim7,027,12-1,40
Albaraka Türk1,671,69-1,18
İş Yatırım Menkul Değerler14,1614,32-1,12
DO-CO502,00507,00-0,99
Arçelik29,6029,88-0,94
Çelebi93,4094,20-0,85
MLP Sağlık19,1419,30-0,83
Akiş GMYO3,733,76-0,80
Türk Telekom7,857,91-0,76
Logo Yazılım105,60106,40-0,75
Aksigorta8,048,10-0,74
Alarko Holding6,896,94-0,72
Bursa Çimento8,868,92-0,67
Karel Elektronik20,0820,20-0,59
Deva Holding24,2624,40-0,57
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası1,831,84-0,54
TAV Havalimanları20,4820,58-0,49
Bizim Mağazaları15,5515,61-0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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