Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
09.12.2020 13:31 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:35
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Doğuş...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|29,60
|28,08
|5,41
|Halk GMYO
|3,26
|3,13
|4,15
|Selçuk Ecza Deposu
|18,87
|18,16
|3,91
|Özak GMYO
|5,09
|4,92
|3,46
|Karel Elektronik
|20,22
|19,58
|3,27
|Deva Holding
|24,42
|23,78
|2,69
|Arçelik
|28,56
|27,92
|2,29
|Sasa Polyester
|20,68
|20,22
|2,27
|Odaş Elektrik
|3,62
|3,55
|1,97
|Netaş Telekomünikasyon
|20,50
|20,12
|1,89
|Alarko GMYO
|20,16
|19,79
|1,87
|Tofaş Oto Fabrikası
|31,40
|30,86
|1,75
|Vestel
|20,48
|20,16
|1,59
|Anadolu Efes
|22,54
|22,20
|1,53
|Emlak Konut GMYO
|2,08
|2,05
|1,46
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,89
|2,85
|1,40
|Garanti Bankası
|9,06
|8,94
|1,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,00
|10,86
|1,29
|Mavi Giyim
|49,20
|48,58
|1,28
|Yataş
|13,20
|13,04
|1,23
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500