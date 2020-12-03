Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

03.12.2020 13:27 | Son Güncelleme: 03.12.2020 13:27
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu16,6715,169,96
Halk GMYO3,232,998,03
Karel Elektronik20,0419,443,09
Alkim Kimya14,4114,022,78
Anadolu Efes22,4221,862,56
Bizim Mağazaları16,5016,102,48
Özak GMYO4,504,402,27
Çimsa16,0015,652,24
Aksigorta7,907,732,20
Pegasus64,8063,551,97
Akiş GMYO3,643,571,96
Türkiye Sigorta6,116,011,66
İş GMYO2,162,131,41
TAV Havalimanları20,2820,001,40
GSD Holding2,322,291,31
Çelebi98,8597,601,28
Petkim4,284,231,18
Hektaş13,1513,001,15
Doğan Holding2,652,621,15
Alarko Holding6,826,751,04
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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