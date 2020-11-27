Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

27.11.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:38
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Selçuk Ecza...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Selçuk Ecza Deposu11,7410,689,93
Logo Yazılım117,50108,907,90
Vestel20,8620,004,30
Yataş12,1811,803,22
Alarko GMYO18,6218,112,82
Petkim4,224,132,18
Aksa Enerji7,187,041,99
Anadolu Grubu Holding21,8821,521,67
Arçelik28,9628,581,33
MLP Sağlık19,6519,401,29
Deva Holding24,3224,021,25
Çemtaş15,9915,811,14
Gözde Girişim6,526,451,09
Garanti Bankası9,449,341,07
Tüpraş94,7093,701,07
İş GMYO2,122,100,95
İş Bankası (C)6,866,800,88
Enerjisa Enerji10,5410,450,86
Kordsa Teknik Tekstil14,4814,360,84
Torunlar GMYO3,803,770,80
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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