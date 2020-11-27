Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

27.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:34
Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Bagfaş20,8821,56-3,15
Otokar232,70240,00-3,04
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,592,67-3,00
Odaş Elektrik3,543,63-2,48
Ege Endüstri1.636,001.675,40-2,35
TAV Havalimanları19,8520,32-2,31
Çelebi95,0097,20-2,26
Net Holding3,283,34-1,80
Gübre Fabrikaları50,8051,55-1,45
GSD Holding2,312,34-1,28
Alcatel Lucent Teletaş27,9628,30-1,20
DO-CO464,60470,10-1,17
Pegasus63,0063,70-1,10
Hektaş13,0613,20-1,06
Sasa Polyester17,2017,38-1,04
Anadolu Efes23,0623,28-0,95
Doğuş Otomotiv28,2828,54-0,91
Tekfen Holding15,3215,46-0,91
Ford Otosan123,50124,60-0,88
Türk Hava Yolları12,1012,20-0,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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