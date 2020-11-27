Günün ilk yarısında en çok değer kaybeden hisseler
27.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:34
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son FiyatıÖnceki...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bagfaş
|20,88
|21,56
|-3,15
|Otokar
|232,70
|240,00
|-3,04
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,59
|2,67
|-3,00
|Odaş Elektrik
|3,54
|3,63
|-2,48
|Ege Endüstri
|1.636,00
|1.675,40
|-2,35
|TAV Havalimanları
|19,85
|20,32
|-2,31
|Çelebi
|95,00
|97,20
|-2,26
|Net Holding
|3,28
|3,34
|-1,80
|Gübre Fabrikaları
|50,80
|51,55
|-1,45
|GSD Holding
|2,31
|2,34
|-1,28
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,96
|28,30
|-1,20
|DO-CO
|464,60
|470,10
|-1,17
|Pegasus
|63,00
|63,70
|-1,10
|Hektaş
|13,06
|13,20
|-1,06
|Sasa Polyester
|17,20
|17,38
|-1,04
|Anadolu Efes
|23,06
|23,28
|-0,95
|Doğuş Otomotiv
|28,28
|28,54
|-0,91
|Tekfen Holding
|15,32
|15,46
|-0,91
|Ford Otosan
|123,50
|124,60
|-0,88
|Türk Hava Yolları
|12,10
|12,20
|-0,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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