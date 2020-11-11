Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
11.11.2020 13:31 | Son Güncelleme: 11.11.2020 13:36
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 8,48 7,71 9,99 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|8,48
|7,71
|9,99
|Doğuş Otomotiv
|26,24
|23,86
|9,97
|Kardemir (D)
|3,95
|3,73
|5,90
|Anadolu Grubu Holding
|21,98
|20,92
|5,07
|İş Yatırım Menkul Değerler
|12,76
|12,31
|3,66
|Borusan Mannesmann
|15,74
|15,20
|3,55
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,18
|34,00
|3,47
|Türk Telekom
|7,30
|7,06
|3,40
|Aygaz
|12,24
|11,88
|3,03
|Çimsa
|15,19
|14,80
|2,64
|Oyak Çimento
|8,25
|8,05
|2,48
|Yataş
|10,01
|9,77
|2,46
|Türkiye Sigorta
|5,82
|5,69
|2,28
|Kartonsan
|2.112,00
|2.068,10
|2,12
|Gözde Girişim
|6,84
|6,70
|2,09
|Good-Year
|7,65
|7,50
|2,00
|ASELSAN
|18,39
|18,03
|2,00
|Doğan Holding
|2,63
|2,58
|1,94
|Koç Holding
|17,11
|16,79
|1,91
|Tekfen Holding
|14,59
|14,33
|1,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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