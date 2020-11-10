Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
10.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|23,86
|21,70
|9,95
|DO-CO
|363,20
|337,70
|7,55
|Pegasus
|52,15
|48,58
|7,35
|Türk Hava Yolları
|11,37
|10,68
|6,46
|TAV Havalimanları
|16,97
|15,95
|6,39
|Good-Year
|7,93
|7,49
|5,87
|Brisa
|19,38
|18,31
|5,84
|İş Yatırım Menkul Değerler
|11,97
|11,47
|4,36
|Ege Endüstri
|1.400,00
|1.342,40
|4,29
|Çelebi
|85,80
|82,70
|3,75
|Kardemir (D)
|3,59
|3,48
|3,16
|Yataş
|9,95
|9,67
|2,90
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,78
|12,44
|2,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,04
|10,76
|2,60
|Mavi Giyim
|42,86
|41,80
|2,54
|Vestel
|20,60
|20,10
|2,49
|İskenderun Demir Çelik
|8,14
|7,96
|2,26
|Aksa Enerji
|7,20
|7,05
|2,13
|MLP Sağlık
|17,32
|16,97
|2,06
|Torunlar GMYO
|3,69
|3,62
|1,93
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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