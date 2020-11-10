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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

10.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 10.11.2020 13:33
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95
DO-CO 363,20 337,70 7,55
Pegasus 52,15 48,58 7,35
Türk Hava Yolları 11,37 10,68 6,46
TAV Havalimanları 16,97 15,95 6,39
Good-Year 7,93 7,49 5,87
Brisa 19,38 18,31 5,84
İş Yatırım Menkul Değerler 11,97 11,47 4,36
Ege Endüstri 1.400,00 1.342,40 4,29
Çelebi 85,80 82,70 3,75
Kardemir (D) 3,59 3,48 3,16
Yataş 9,95 9,67 2,90
Kordsa Teknik Tekstil 12,78 12,44 2,73
Tümosan Motor ve Traktör 11,04 10,76 2,60
Mavi Giyim 42,86 41,80 2,54
Vestel 20,60 20,10 2,49
İskenderun Demir Çelik 8,14 7,96 2,26
Aksa Enerji 7,20 7,05 2,13
MLP Sağlık 17,32 16,97 2,06
Torunlar GMYO 3,69 3,62 1,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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