Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

05.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:27
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,78 1,70 4,71 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,78 1,70 4,71
Alcatel Lucent Teletaş 33,86 32,36 4,64
Borusan Mannesmann 14,89 14,27 4,34
Aksa 8,76 8,41 4,16
Gübre Fabrikaları 36,44 35,20 3,52
İndeks Bilgisayar 17,34 16,77 3,40
Netaş Telekomünikasyon 21,92 21,20 3,40
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,14 2,07 3,38
Bursa Çimento 6,82 6,60 3,33
Ülker Bisküvi 21,80 21,10 3,32
Doğuş Otomotiv 20,18 19,56 3,17
Albaraka Türk 1,69 1,64 3,05
Enka İnşaat 7,46 7,24 3,04
Otokar 204,50 198,90 2,82
Arçelik 27,46 26,74 2,69
Odaş Elektrik 3,39 3,31 2,42
Vestel 18,32 17,89 2,40
Anadolu Grubu Holding 18,94 18,50 2,38
Halk GMYO 2,60 2,54 2,36
MLP Sağlık 18,71 18,28 2,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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