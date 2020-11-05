Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
05.11.2020 13:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şekerbank 1,78 1,70 4,71 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şekerbank
|1,78
|1,70
|4,71
|Alcatel Lucent Teletaş
|33,86
|32,36
|4,64
|Borusan Mannesmann
|14,89
|14,27
|4,34
|Aksa
|8,76
|8,41
|4,16
|Gübre Fabrikaları
|36,44
|35,20
|3,52
|İndeks Bilgisayar
|17,34
|16,77
|3,40
|Netaş Telekomünikasyon
|21,92
|21,20
|3,40
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,14
|2,07
|3,38
|Bursa Çimento
|6,82
|6,60
|3,33
|Ülker Bisküvi
|21,80
|21,10
|3,32
|Doğuş Otomotiv
|20,18
|19,56
|3,17
|Albaraka Türk
|1,69
|1,64
|3,05
|Enka İnşaat
|7,46
|7,24
|3,04
|Otokar
|204,50
|198,90
|2,82
|Arçelik
|27,46
|26,74
|2,69
|Odaş Elektrik
|3,39
|3,31
|2,42
|Vestel
|18,32
|17,89
|2,40
|Anadolu Grubu Holding
|18,94
|18,50
|2,38
|Halk GMYO
|2,60
|2,54
|2,36
|MLP Sağlık
|18,71
|18,28
|2,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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