Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:29
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.223,00 1.
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Endüstri
|1.223,00
|1.111,90
|9,99
|Otokar
|196,00
|180,90
|8,35
|Çimsa
|13,45
|12,67
|6,16
|Gübre Fabrikaları
|35,98
|34,02
|5,76
|Doğuş Otomotiv
|18,79
|17,79
|5,62
|Bursa Çimento
|6,78
|6,46
|4,95
|İndeks Bilgisayar
|16,97
|16,21
|4,69
|Ford Otosan
|112,40
|107,40
|4,66
|Halkbank
|5,10
|4,89
|4,29
|MLP Sağlık
|18,31
|17,60
|4,03
|Çemtaş
|13,89
|13,36
|3,97
|Bizim Mağazaları
|14,81
|14,26
|3,86
|Net Holding
|3,04
|2,93
|3,75
|Vestel
|17,47
|16,84
|3,74
|Şok Marketler
|11,73
|11,36
|3,26
|Kardemir (D)
|3,37
|3,27
|3,06
|Karel Elektronik
|16,95
|16,45
|3,04
|Brisa
|16,25
|15,80
|2,85
|Aygaz
|11,05
|10,75
|2,79
|Gözde Girişim
|6,26
|6,10
|2,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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