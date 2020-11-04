Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

04.11.2020 13:29 | Son Güncelleme: 04.11.2020 13:29
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.223,00 1.

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ege Endüstri 1.223,00 1.111,90 9,99
Otokar 196,00 180,90 8,35
Çimsa 13,45 12,67 6,16
Gübre Fabrikaları 35,98 34,02 5,76
Doğuş Otomotiv 18,79 17,79 5,62
Bursa Çimento 6,78 6,46 4,95
İndeks Bilgisayar 16,97 16,21 4,69
Ford Otosan 112,40 107,40 4,66
Halkbank 5,10 4,89 4,29
MLP Sağlık 18,31 17,60 4,03
Çemtaş 13,89 13,36 3,97
Bizim Mağazaları 14,81 14,26 3,86
Net Holding 3,04 2,93 3,75
Vestel 17,47 16,84 3,74
Şok Marketler 11,73 11,36 3,26
Kardemir (D) 3,37 3,27 3,06
Karel Elektronik 16,95 16,45 3,04
Brisa 16,25 15,80 2,85
Aygaz 11,05 10,75 2,79
Gözde Girişim 6,26 6,10 2,62
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Ekimde fiyatı en fazla artan ürün erkek kazağı, en çok düşen ürün limon oldu
Rosatom, ilk Rus elektrikli otomobil yarışında arabaları lityum iyon pillerle donatıyor
Rosatom, ilk Rus elektrikli otomobil yarışında arabaları lityum iyon pillerle donatıyor
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Geert Wilders Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Şeyma Subaşı Yonca Evcimik Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Tisserand Fatih Terim Gökhan Gönül Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Terör Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 13:32:43. #1.14#
title