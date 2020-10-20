Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Türkiye Sınai Kalkınma...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,54 1,40 10,00 Kartonsan 930,40 845,90 9,99 Ege Endüstri 925,00 868,80 6,47 Deva Holding 23,24 22,24 4,50 Şekerbank 2,07 2,00 3,50 İş Finansal Kiralama 4,19 4,05 3,46 Halk GMYO 2,74 2,66 3,01 Karel Elektronik 19,71 19,15 2,92 Netaş Telekomünikasyon 22,18 21,58 2,78 Net Holding 3,41 3,32 2,71 Albaraka Türk 1,77 1,73 2,31 Bagfaş 19,07 18,66 2,20 Sabancı Holding 8,95 8,77 2,05 GSD Holding 2,50 2,45 2,04 İş GMYO 2,13 2,09 1,91 Şok Marketler 12,93 12,69 1,89 Alcatel Lucent Teletaş 32,10 31,52 1,84 İndeks Bilgisayar 17,75 17,45 1,72 Torunlar GMYO 4,21 4,14 1,69 Çelebi 78,95 77,70 1,61 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara