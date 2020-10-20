Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
20.10.2020 13:29 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Türkiye Sınai Kalkınma...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,54
|1,40
|10,00
|Kartonsan
|930,40
|845,90
|9,99
|Ege Endüstri
|925,00
|868,80
|6,47
|Deva Holding
|23,24
|22,24
|4,50
|Şekerbank
|2,07
|2,00
|3,50
|İş Finansal Kiralama
|4,19
|4,05
|3,46
|Halk GMYO
|2,74
|2,66
|3,01
|Karel Elektronik
|19,71
|19,15
|2,92
|Netaş Telekomünikasyon
|22,18
|21,58
|2,78
|Net Holding
|3,41
|3,32
|2,71
|Albaraka Türk
|1,77
|1,73
|2,31
|Bagfaş
|19,07
|18,66
|2,20
|Sabancı Holding
|8,95
|8,77
|2,05
|GSD Holding
|2,50
|2,45
|2,04
|İş GMYO
|2,13
|2,09
|1,91
|Şok Marketler
|12,93
|12,69
|1,89
|Alcatel Lucent Teletaş
|32,10
|31,52
|1,84
|İndeks Bilgisayar
|17,75
|17,45
|1,72
|Torunlar GMYO
|4,21
|4,14
|1,69
|Çelebi
|78,95
|77,70
|1,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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