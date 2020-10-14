Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

14.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:25
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 12,17 11,45 6,29
Coca Cola İçecek 51,70 49,30 4,87
Otokar 150,00 143,90 4,24
Yataş 9,81 9,45 3,81
T.S.K.B. 1,18 1,14 3,51
Mavi Giyim 41,30 39,94 3,41
Aksa Enerji 6,83 6,61 3,33
Gözde Girişim 6,59 6,38 3,29
Ege Endüstri 799,00 775,00 3,10
Tat Gıda 12,69 12,31 3,09
İş Yatırım Menkul Değerler 9,76 9,49 2,85
Zorlu Enerji 2,85 2,79 2,15
Aksa 8,31 8,14 2,09
Türk Traktör 113,00 110,70 2,08
Doğuş Otomotiv 16,79 16,45 2,07
Albaraka Türk 1,59 1,56 1,92
İpek Doğal Enerji 12,75 12,51 1,92
Ülker Bisküvi 24,44 23,98 1,92
Alarko Holding 6,13 6,02 1,83
Akçansa 14,58 14,32 1,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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