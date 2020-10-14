Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
14.10.2020 13:25 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|12,17
|11,45
|6,29
|Coca Cola İçecek
|51,70
|49,30
|4,87
|Otokar
|150,00
|143,90
|4,24
|Yataş
|9,81
|9,45
|3,81
|T.S.K.B.
|1,18
|1,14
|3,51
|Mavi Giyim
|41,30
|39,94
|3,41
|Aksa Enerji
|6,83
|6,61
|3,33
|Gözde Girişim
|6,59
|6,38
|3,29
|Ege Endüstri
|799,00
|775,00
|3,10
|Tat Gıda
|12,69
|12,31
|3,09
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,76
|9,49
|2,85
|Zorlu Enerji
|2,85
|2,79
|2,15
|Aksa
|8,31
|8,14
|2,09
|Türk Traktör
|113,00
|110,70
|2,08
|Doğuş Otomotiv
|16,79
|16,45
|2,07
|Albaraka Türk
|1,59
|1,56
|1,92
|İpek Doğal Enerji
|12,75
|12,51
|1,92
|Ülker Bisküvi
|24,44
|23,98
|1,92
|Alarko Holding
|6,13
|6,02
|1,83
|Akçansa
|14,58
|14,32
|1,82
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500