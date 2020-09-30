Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
30.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 31,96...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|31,96
|29,20
|9,45
|Netaş Telekomünikasyon
|19,38
|18,02
|7,55
|Brisa
|12,38
|11,70
|5,81
|Tat Gıda
|11,95
|11,32
|5,57
|Karsan Otomotiv
|3,14
|2,98
|5,37
|Kerevitaş Gıda
|5,93
|5,71
|3,85
|Good-Year
|5,31
|5,12
|3,71
|Karel Elektronik
|18,70
|18,08
|3,43
|Bagfaş
|16,87
|16,34
|3,24
|Kardemir (D)
|3,37
|3,28
|2,74
|Alarko GMYO
|17,30
|16,85
|2,67
|Türk Traktör
|98,15
|95,60
|2,67
|Aksa
|7,16
|6,99
|2,43
|Kartonsan
|708,50
|692,00
|2,38
|İş Yatırım Menkul Değerler
|9,12
|8,91
|2,36
|Zorlu Enerji
|2,61
|2,55
|2,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|8,86
|8,66
|2,31
|Özak GMYO
|4,07
|3,98
|2,26
|Aksa Enerji
|6,13
|6,00
|2,17
|Arçelik
|23,64
|23,14
|2,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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