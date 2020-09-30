Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gübre Fabrikaları 31,96...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gübre Fabrikaları 31,96 29,20 9,45 Netaş Telekomünikasyon 19,38 18,02 7,55 Brisa 12,38 11,70 5,81 Tat Gıda 11,95 11,32 5,57 Karsan Otomotiv 3,14 2,98 5,37 Kerevitaş Gıda 5,93 5,71 3,85 Good-Year 5,31 5,12 3,71 Karel Elektronik 18,70 18,08 3,43 Bagfaş 16,87 16,34 3,24 Kardemir (D) 3,37 3,28 2,74 Alarko GMYO 17,30 16,85 2,67 Türk Traktör 98,15 95,60 2,67 Aksa 7,16 6,99 2,43 Kartonsan 708,50 692,00 2,38 İş Yatırım Menkul Değerler 9,12 8,91 2,36 Zorlu Enerji 2,61 2,55 2,35 Tümosan Motor ve Traktör 8,86 8,66 2,31 Özak GMYO 4,07 3,98 2,26 Aksa Enerji 6,13 6,00 2,17 Arçelik 23,64 23,14 2,16 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara