Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
25.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 25.09.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Garanti Bankası 7,33 7,01 4,56 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|7,33
|7,01
|4,56
|Bagfaş
|16,61
|16,08
|3,30
|Çemtaş
|14,00
|13,60
|2,94
|Gözde Girişim
|5,74
|5,58
|2,87
|Kartonsan
|690,20
|671,00
|2,86
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,17
|2,11
|2,84
|Akbank
|5,18
|5,04
|2,78
|Karsan Otomotiv
|3,04
|2,96
|2,70
|Net Holding
|2,43
|2,37
|2,53
|İş Bankası (C)
|5,36
|5,23
|2,49
|Türkiye Sigorta
|5,80
|5,66
|2,47
|Bursa Çimento
|6,34
|6,19
|2,42
|Odaş Elektrik
|2,68
|2,62
|2,29
|Türk Telekom
|7,07
|6,92
|2,17
|Arçelik
|23,64
|23,14
|2,16
|Sabancı Holding
|8,02
|7,86
|2,04
|Vakıflar Bankası
|4,22
|4,14
|1,93
|Doğuş Otomotiv
|15,26
|14,99
|1,80
|Halkbank
|5,28
|5,19
|1,73
|Anadolu Grubu Holding
|18,51
|18,21
|1,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500