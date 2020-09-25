Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Garanti Bankası 7,33 7,01 4,56 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 7,33 7,01 4,56 Bagfaş 16,61 16,08 3,30 Çemtaş 14,00 13,60 2,94 Gözde Girişim 5,74 5,58 2,87 Kartonsan 690,20 671,00 2,86 Yapı ve Kredi Bankası 2,17 2,11 2,84 Akbank 5,18 5,04 2,78 Karsan Otomotiv 3,04 2,96 2,70 Net Holding 2,43 2,37 2,53 İş Bankası (C) 5,36 5,23 2,49 Türkiye Sigorta 5,80 5,66 2,47 Bursa Çimento 6,34 6,19 2,42 Odaş Elektrik 2,68 2,62 2,29 Türk Telekom 7,07 6,92 2,17 Arçelik 23,64 23,14 2,16 Sabancı Holding 8,02 7,86 2,04 Vakıflar Bankası 4,22 4,14 1,93 Doğuş Otomotiv 15,26 14,99 1,80 Halkbank 5,28 5,19 1,73 Anadolu Grubu Holding 18,51 18,21 1,65 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara