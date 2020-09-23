Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
23.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:31
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 5,07 4,86 4,32 ...
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Good-Year
|5,07
|4,86
|4,32
|Çemtaş
|13,12
|12,64
|3,80
|Karsan Otomotiv
|2,97
|2,88
|3,13
|Özak GMYO
|4,03
|3,91
|3,07
|Anadolu Grubu Holding
|18,40
|17,92
|2,68
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,57
|7,38
|2,57
|Global Yatırım Holding
|4,41
|4,30
|2,56
|Doğuş Otomotiv
|15,00
|14,65
|2,39
|Türk Traktör
|99,20
|96,90
|2,37
|Alarko GMYO
|16,17
|15,82
|2,21
|Net Holding
|2,36
|2,31
|2,16
|Aksa
|7,16
|7,01
|2,14
|Kardemir (D)
|3,35
|3,28
|2,13
|Turkcell
|15,41
|15,10
|2,05
|Karel Elektronik
|17,46
|17,11
|2,05
|Tat Gıda
|10,22
|10,02
|2,00
|T.S.K.B.
|1,07
|1,05
|1,90
|Brisa
|11,39
|11,18
|1,88
|Tekfen Holding
|15,29
|15,01
|1,87
|Trakya Cam
|4,46
|4,38
|1,83
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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