Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

23.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 23.09.2020 13:31
Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 5,07 4,86 4,32 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Good-Year 5,07 4,86 4,32
Çemtaş 13,12 12,64 3,80
Karsan Otomotiv 2,97 2,88 3,13
Özak GMYO 4,03 3,91 3,07
Anadolu Grubu Holding 18,40 17,92 2,68
Tümosan Motor ve Traktör 7,57 7,38 2,57
Global Yatırım Holding 4,41 4,30 2,56
Doğuş Otomotiv 15,00 14,65 2,39
Türk Traktör 99,20 96,90 2,37
Alarko GMYO 16,17 15,82 2,21
Net Holding 2,36 2,31 2,16
Aksa 7,16 7,01 2,14
Kardemir (D) 3,35 3,28 2,13
Turkcell 15,41 15,10 2,05
Karel Elektronik 17,46 17,11 2,05
Tat Gıda 10,22 10,02 2,00
T.S.K.B. 1,07 1,05 1,90
Brisa 11,39 11,18 1,88
Tekfen Holding 15,29 15,01 1,87
Trakya Cam 4,46 4,38 1,83
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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