Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Çemtaş 11,41 10,90 4,68 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Çemtaş 11,41 10,90 4,68 Sasa Polyester 15,76 15,13 4,16 Türk Traktör 90,65 87,05 4,14 Torunlar GMYO 3,79 3,66 3,55 Logo Yazılım 91,05 88,00 3,47 Aksa Enerji 5,22 5,05 3,37 Aksigorta 7,11 6,92 2,75 Net Holding 2,27 2,21 2,71 Bursa Çimento 5,52 5,38 2,60 Odaş Elektrik 2,40 2,34 2,56 Klimasan Klima 13,50 13,17 2,51 Zorlu Enerji 2,51 2,45 2,45 Eczacıbaşı İlaç 5,87 5,73 2,44 Bagfaş 14,47 14,15 2,26 Coca Cola İçecek 43,66 42,70 2,25 Borusan Mannesmann 12,80 12,55 1,99 Good-Year 4,65 4,56 1,97 Yapı ve Kredi Bankası 2,11 2,07 1,93 Bizim Mağazaları 15,07 14,79 1,89 İş Yatırım Menkul Değerler 7,55 7,41 1,89 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA