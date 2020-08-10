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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
10.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:30

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör 7,38 6,71 9,99
Ege Endüstri 743,00 687,90 8,01
Şok Marketler 12,29 11,53 6,59
Deva Holding 22,42 21,26 5,46
Bizim Mağazaları 15,23 14,45 5,40
MLP Sağlık 16,40 15,63 4,93
ASELSAN 17,55 16,79 4,53
Ülker Bisküvi 23,02 22,10 4,16
Brisa 11,04 10,60 4,15
Sasa Polyester 12,93 12,47 3,69
Ford Otosan 79,80 77,00 3,64
Alarko GMYO 15,09 14,60 3,36
Bim Mağazalar 64,60 62,60 3,19
Akçansa 11,73 11,38 3,08
Migros Ticaret 39,56 38,54 2,65
Kordsa Teknik Tekstil 11,39 11,10 2,61
Alkim Kimya 13,11 12,80 2,42
Enerjisa Enerji 8,69 8,51 2,12
Anadolu Cam 5,13 5,03 1,99
Eczacıbaşı İlaç 6,01 5,91 1,69
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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