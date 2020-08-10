Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tümosan Motor ve Traktör...
10.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.08.2020 13:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,38
|6,71
|9,99
|Ege Endüstri
|743,00
|687,90
|8,01
|Şok Marketler
|12,29
|11,53
|6,59
|Deva Holding
|22,42
|21,26
|5,46
|Bizim Mağazaları
|15,23
|14,45
|5,40
|MLP Sağlık
|16,40
|15,63
|4,93
|ASELSAN
|17,55
|16,79
|4,53
|Ülker Bisküvi
|23,02
|22,10
|4,16
|Brisa
|11,04
|10,60
|4,15
|Sasa Polyester
|12,93
|12,47
|3,69
|Ford Otosan
|79,80
|77,00
|3,64
|Alarko GMYO
|15,09
|14,60
|3,36
|Bim Mağazalar
|64,60
|62,60
|3,19
|Akçansa
|11,73
|11,38
|3,08
|Migros Ticaret
|39,56
|38,54
|2,65
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,39
|11,10
|2,61
|Alkim Kimya
|13,11
|12,80
|2,42
|Enerjisa Enerji
|8,69
|8,51
|2,12
|Anadolu Cam
|5,13
|5,03
|1,99
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|5,91
|1,69
Kaynak: AA