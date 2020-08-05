Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Şişe Cam 6,16 5,75 7,13 ...
05.08.2020 13:25 | Son Güncelleme: 05.08.2020 13:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Şişe Cam
|6,16
|5,75
|7,13
|Trakya Cam
|3,84
|3,60
|6,67
|Soda Sanayii
|6,63
|6,29
|5,41
|Anadolu Cam
|5,05
|4,81
|4,99
|Ereğli Demir Çelik
|8,07
|7,76
|3,99
|İskenderun Demir Çelik
|6,74
|6,49
|3,85
|Koza Madencilik
|14,30
|13,81
|3,55
|Kardemir (D)
|2,86
|2,78
|2,88
|Torunlar GMYO
|4,02
|3,93
|2,29
|Türk Telekom
|7,24
|7,08
|2,26
|İş Bankası (C)
|4,73
|4,63
|2,16
|İpek Doğal Enerji
|12,60
|12,34
|2,11
|GSD Holding
|2,47
|2,42
|2,07
|Tüpraş
|80,25
|78,65
|2,03
|İş Yatırım Menkul Değerler
|7,41
|7,28
|1,79
|Aksigorta
|7,16
|7,05
|1,56
|Oyak Çimento
|7,90
|7,79
|1,41
|Tat Gıda
|10,43
|10,29
|1,36
|Gübre Fabrikaları
|28,48
|28,10
|1,35
|Tekfen Holding
|14,79
|14,60
|1,30
Kaynak: AA