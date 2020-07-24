Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Ege Endüstri 768,10 725,00 5,94 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 768,10 725,00 5,94 Alkim Kimya 14,90 14,12 5,52 Şişe Cam 6,60 6,30 4,76 Kartonsan 668,60 639,90 4,49 Türk Traktör 99,25 95,75 3,66 Trakya Cam 4,39 4,24 3,54 Anadolu Cam 5,58 5,39 3,53 Klimasan Klima 16,49 15,96 3,32 Bursa Çimento 7,10 6,89 3,05 Soda Sanayii 7,34 7,17 2,37 DO-CO 347,80 342,30 1,61 Vestel 17,84 17,60 1,36 TAV Havalimanları 17,92 17,71 1,19 Aygaz 12,78 12,66 0,95 Koza Altın 86,95 86,20 0,87 Gübre Fabrikaları 28,92 28,70 0,77 Çelebi 76,75 76,25 0,66 Arçelik 21,80 21,66 0,65 Tat Gıda 11,11 11,04 0,63 Şekerbank 1,62 1,61 0,62 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA