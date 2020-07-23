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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,95 12,84 8,64 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
23.07.2020 13:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 13:29

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 13,95 12,84 8,64
Bursa Çimento 6,76 6,27 7,81
Zorlu Enerji 2,71 2,53 7,11
Net Holding 2,65 2,50 6,00
Çemtaş 11,64 11,00 5,82
Kartonsan 606,60 588,00 3,16
İş Finansal Kiralama 4,25 4,12 3,16
Global Yatırım Holding 4,85 4,71 2,97
Klimasan Klima 16,16 15,70 2,93
ASELSAN 34,70 33,74 2,85
Odaş Elektrik 2,76 2,70 2,22
Bagfaş 18,19 17,80 2,19
Gözde Girişim 6,06 5,94 2,02
Bim Mağazalar 72,40 71,00 1,97
Anadolu Grubu Holding 20,78 20,38 1,96
Çimsa 11,36 11,15 1,88
Logo Yazılım 93,15 91,45 1,86
Sasa Polyester 13,64 13,40 1,79
Aksa Enerji 5,82 5,72 1,75
Aksigorta 8,01 7,88 1,65
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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