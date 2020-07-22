Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 6,16 5,81 6,02 ...
22.07.2020 13:27 | Son Güncelleme: 22.07.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|6,16
|5,81
|6,02
|Bursa Çimento
|6,01
|5,70
|5,44
|Emlak Konut GMYO
|2,36
|2,26
|4,42
|Koza Madencilik
|14,59
|14,01
|4,14
|Torunlar GMYO
|5,12
|4,94
|3,64
|İpek Doğal Enerji
|14,79
|14,37
|2,92
|Karsan Otomotiv
|3,15
|3,08
|2,27
|İş Finansal Kiralama
|4,20
|4,11
|2,19
|Koza Altın
|87,20
|85,50
|1,99
|Aksa Enerji
|5,78
|5,67
|1,94
|Global Yatırım Holding
|4,58
|4,50
|1,78
|GSD Holding
|2,38
|2,34
|1,71
|Doğuş Otomotiv
|17,78
|17,50
|1,60
|ASELSAN
|32,82
|32,34
|1,48
|Arçelik
|21,14
|20,84
|1,44
|Doğan Holding
|2,20
|2,17
|1,38
|Aygaz
|12,49
|12,32
|1,38
|Kardemir (D)
|3,08
|3,04
|1,32
|Özak GMYO
|4,78
|4,72
|1,27
|Ülker Bisküvi
|26,64
|26,34
|1,14
Kaynak: AA