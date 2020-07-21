Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Bursa Çimento 5,62 5,22 7,66 ...
21.07.2020 13:25 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:28
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bursa Çimento
|5,62
|5,22
|7,66
|Logo Yazılım
|95,00
|90,75
|4,68
|Aygaz
|12,44
|11,91
|4,45
|Çemtaş
|10,30
|9,92
|3,83
|Gözde Girişim
|6,14
|5,92
|3,72
|Good-Year
|5,95
|5,76
|3,30
|Oyak Çimento
|9,28
|8,99
|3,23
|Migros Ticaret
|42,78
|41,48
|3,13
|Vestel
|17,56
|17,03
|3,11
|Anadolu Efes
|21,16
|20,58
|2,82
|Doğan Holding
|2,25
|2,19
|2,74
|Şok Marketler
|14,04
|13,67
|2,71
|Net Holding
|2,73
|2,66
|2,63
|Turkcell
|16,63
|16,21
|2,59
|Çimsa
|11,39
|11,12
|2,43
|Zorlu Enerji
|2,71
|2,65
|2,26
|Albaraka Türk
|1,83
|1,79
|2,23
|Klimasan Klima
|16,06
|15,73
|2,10
|Koza Altın
|88,00
|86,30
|1,97
|Netaş Telekomünikasyon
|17,52
|17,19
|1,92
Kaynak: AA