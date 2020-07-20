Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Gözde Girişim 5,92 5,39 9,83 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Gözde Girişim 5,92 5,39 9,83 Torunlar GMYO 5,07 4,73 7,19 Güneş Sigorta 5,31 4,97 6,84 Kartonsan 643,80 604,50 6,50 Global Yatırım Holding 4,68 4,43 5,64 Çemtaş 9,49 9,02 5,21 Alarko GMYO 19,80 18,89 4,82 Gübre Fabrikaları 29,40 28,20 4,26 Tümosan Motor ve Traktör 8,36 8,03 4,11 Sasa Polyester 14,43 13,93 3,59 Aksa 7,80 7,55 3,31 Kerevitaş Gıda 6,00 5,81 3,27 Enka İnşaat 6,50 6,31 3,01 Coca Cola İçecek 47,84 46,54 2,79 Bursa Çimento 4,87 4,75 2,53 Hektaş 14,35 14,00 2,50 Bagfaş 18,48 18,06 2,33 ASELSAN 33,30 32,56 2,27 Şişe Cam 6,34 6,20 2,26 İş Finansal Kiralama 4,18 4,09 2,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA