Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sasa Polyester 14,23...
17.07.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.07.2020 13:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sasa Polyester
|14,23
|13,12
|8,46
|Doğuş Otomotiv
|17,46
|16,16
|8,04
|İpek Doğal Enerji
|14,96
|14,02
|6,70
|Kerevitaş Gıda
|5,91
|5,55
|6,49
|Torunlar GMYO
|4,75
|4,52
|5,09
|Koza Madencilik
|14,22
|13,60
|4,56
|Güneş Sigorta
|4,70
|4,52
|3,98
|Netaş Telekom.
|17,10
|16,50
|3,64
|Otokar
|168,60
|162,80
|3,56
|İş Fin.Kir.
|4,10
|3,98
|3,02
|Logo Yazılım
|91,95
|89,45
|2,79
|Koza Altın
|84,80
|82,50
|2,79
|Alarko GMYO
|18,90
|18,40
|2,72
|Türk Traktör
|102,40
|100,00
|2,40
|Gözde Girişim
|5,34
|5,22
|2,30
|Borusan Mannesmann
|13,40
|13,15
|1,90
|Brisa
|12,87
|12,66
|1,66
|Aksa
|7,54
|7,42
|1,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,80
|12,61
|1,51
|Karsan Otomotiv
|3,37
|3,32
|1,51
Kaynak: AA