Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 592,90...
14.07.2020 13:43 | Son Güncelleme: 14.07.2020 13:46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|592,90
|539,00
|10,00
|Özak GMYO
|4,80
|4,52
|6,19
|Tat Gıda
|10,48
|10,07
|4,07
|Netaş Telekom.
|16,14
|15,57
|3,66
|Zorlu Enerji
|2,87
|2,79
|2,87
|Albaraka Türk
|1,85
|1,80
|2,78
|Oyak Çimento
|9,54
|9,29
|2,69
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,27
|2,64
|Karel Elektronik
|17,09
|16,66
|2,58
|Torunlar GMYO
|4,09
|3,99
|2,51
|Güneş Sigorta
|4,65
|4,54
|2,42
|Ege Endüstri
|684,00
|668,00
|2,40
|Gözde Girişim
|5,02
|4,91
|2,24
|Şekerbank
|1,68
|1,65
|1,82
|Vestel
|17,42
|17,11
|1,81
|İş Y. Men. Değ.
|6,88
|6,76
|1,78
|TAV Havalimanları
|17,80
|17,50
|1,71
|Bagfaş
|17,52
|17,25
|1,57
|Alarko GMYO
|18,60
|18,35
|1,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,51
|7,41
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA