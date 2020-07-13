Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 539,00...
13.07.2020 13:37 | Son Güncelleme: 13.07.2020 13:37
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|539,00
|490,00
|10,00
|Kerevitaş Gıda
|5,28
|4,87
|8,42
|Oyak Çimento
|9,16
|8,45
|8,40
|Zorlu Enerji
|2,75
|2,54
|8,27
|Alarko GMYO
|18,05
|17,03
|5,99
|Odaş Elektrik
|2,84
|2,69
|5,58
|Albaraka Türk
|1,73
|1,64
|5,49
|Net Holding
|2,50
|2,37
|5,49
|Akçansa
|13,96
|13,25
|5,36
|Bursa Çimento
|4,64
|4,41
|5,22
|Özak GMYO
|4,45
|4,23
|5,20
|Çimsa
|10,98
|10,44
|5,17
|MLP Sağlık
|21,04
|20,04
|4,99
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,19
|6,85
|4,96
|Logo Yazılım
|92,40
|88,05
|4,94
|İş Fin.Kir.
|4,00
|3,82
|4,71
|Şekerbank
|1,61
|1,54
|4,55
|Aksigorta
|7,54
|7,22
|4,43
|Torunlar GMYO
|3,79
|3,63
|4,41
|Aksa Enerji
|5,86
|5,62
|4,27
Kaynak: AA