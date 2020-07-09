Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Trakya Cam 4,71 4,31 9,28 ...
09.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:58
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Trakya Cam
|4,71
|4,31
|9,28
|Çelebi
|78,30
|73,00
|7,26
|Anadolu Cam
|5,77
|5,48
|5,29
|Şişe Cam
|6,68
|6,37
|4,87
|Soda Sanayii
|7,43
|7,09
|4,80
|Pegasus
|53,25
|50,85
|4,72
|DO-CO
|342,30
|328,40
|4,23
|Türk Hava Yolları
|11,78
|11,31
|4,16
|Doğuş Otomotiv
|15,95
|15,34
|3,98
|Otokar
|161,70
|156,50
|3,32
|Arçelik
|20,26
|19,77
|2,48
|Ereğli Demir Çelik
|8,84
|8,63
|2,43
|Kartonsan
|470,00
|458,90
|2,42
|Ege Endüstri
|659,60
|644,10
|2,41
|Logo Yazılım
|89,05
|87,00
|2,36
|TAV Havalimanları
|18,09
|17,68
|2,32
|Ülker Bisküvi
|26,60
|26,06
|2,07
|Güneş Sigorta
|4,60
|4,51
|2,00
|Petkim
|4,36
|4,28
|1,87
|Aselsan
|32,80
|32,30
|1,55
Kaynak: AA