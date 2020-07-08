Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Aksa 8,19 7,45 9,93 ...
08.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 08.07.2020 14:41
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Aksa
|8,19
|7,45
|9,93
|MLP Sağlık
|23,10
|21,42
|7,84
|Anadolu Grubu Holding
|21,76
|20,50
|6,15
|Logo Yazılım
|89,10
|84,55
|5,38
|Alarko GMYO
|18,74
|17,86
|4,93
|Türk Traktör
|91,35
|87,50
|4,40
|Zorlu Enerji
|2,80
|2,69
|4,09
|Trakya Cam
|4,39
|4,22
|4,03
|Gübre Fabrik.
|28,26
|27,34
|3,37
|Enka İnşaat
|6,50
|6,31
|3,01
|Emlak Konut GMYO
|2,30
|2,24
|2,68
|Tekfen Holding
|18,44
|18,01
|2,39
|Anadolu Efes
|22,74
|22,22
|2,34
|Türk Telekom
|8,33
|8,14
|2,33
|Şekerbank
|1,78
|1,74
|2,30
|Doğan Holding
|2,38
|2,33
|2,15
|T. Halk Bankası
|6,24
|6,11
|2,13
|Sabancı Holding
|9,39
|9,20
|2,07
|Klimasan Klima
|16,82
|16,50
|1,94
|Koza Altın
|85,60
|84,05
|1,84
Kaynak: AA