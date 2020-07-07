Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Zorlu Enerji 2,69 2,45 9,80...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Zorlu Enerji 2,69 2,45 9,80 Alarko GMYO 17,40 16,24 7,14 Oyak Çimento 9,71 9,25 4,97 Ülker Bisküvi 26,10 25,08 4,07 MLP Sağlık 20,12 19,49 3,23 Odaş Elektrik 2,93 2,84 3,17 Türk Traktör 87,00 84,50 2,96 Logo Yazılım 84,55 82,55 2,42 Çimsa 10,87 10,64 2,16 Karsan Otomotiv 3,72 3,65 1,92 Emlak Konut GMYO 2,18 2,14 1,87 Sasa Polyester 11,60 11,39 1,84 Tat Gıda 10,34 10,16 1,77 Doğan Holding 2,32 2,28 1,75 Şekerbank 1,77 1,74 1,72 Tüpraş 88,35 86,95 1,61 Ford Otosan 74,75 73,60 1,56 Enka İnşaat 6,34 6,25 1,44 Bim Mağazalar 70,70 69,70 1,43 Aksa Enerji 5,90 5,82 1,37 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA