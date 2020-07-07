Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Zorlu Enerji 2,69 2,45 9,80...
07.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Zorlu Enerji
|2,69
|2,45
|9,80
|Alarko GMYO
|17,40
|16,24
|7,14
|Oyak Çimento
|9,71
|9,25
|4,97
|Ülker Bisküvi
|26,10
|25,08
|4,07
|MLP Sağlık
|20,12
|19,49
|3,23
|Odaş Elektrik
|2,93
|2,84
|3,17
|Türk Traktör
|87,00
|84,50
|2,96
|Logo Yazılım
|84,55
|82,55
|2,42
|Çimsa
|10,87
|10,64
|2,16
|Karsan Otomotiv
|3,72
|3,65
|1,92
|Emlak Konut GMYO
|2,18
|2,14
|1,87
|Sasa Polyester
|11,60
|11,39
|1,84
|Tat Gıda
|10,34
|10,16
|1,77
|Doğan Holding
|2,32
|2,28
|1,75
|Şekerbank
|1,77
|1,74
|1,72
|Tüpraş
|88,35
|86,95
|1,61
|Ford Otosan
|74,75
|73,60
|1,56
|Enka İnşaat
|6,34
|6,25
|1,44
|Bim Mağazalar
|70,70
|69,70
|1,43
|Aksa Enerji
|5,90
|5,82
|1,37
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA