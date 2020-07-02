Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Oyak Çimento 8,09 7,60 6,45 ...
02.07.2020 14:25 | Son Güncelleme: 02.07.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Oyak Çimento
|8,09
|7,60
|6,45
|Trakya Cam
|3,93
|3,71
|5,93
|Şişe Cam
|5,85
|5,57
|5,03
|Anadolu Cam
|4,90
|4,71
|4,03
|Soda Sanayii
|6,52
|6,27
|3,99
|Netaş Telekom.
|14,97
|14,40
|3,96
|Karsan Otomotiv
|3,17
|3,05
|3,93
|Karel Elektronik
|16,78
|16,15
|3,90
|Çemtaş
|8,74
|8,43
|3,68
|Brisa
|13,22
|12,76
|3,61
|Bursa Çimento
|4,65
|4,49
|3,56
|Zorlu Enerji
|2,12
|2,05
|3,41
|Aksigorta
|7,18
|6,97
|3,01
|GSD Holding
|2,13
|2,07
|2,90
|Good-Year
|5,69
|5,53
|2,89
|Deva Holding
|19,57
|19,05
|2,73
|İş Yartım Menkul Değerler
|6,49
|6,32
|2,69
|Mavi Giyim
|48,16
|46,94
|2,60
|İş GMYO
|2,07
|2,02
|2,48
|Net Holding
|2,50
|2,44
|2,46
Kaynak: AA