Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,66 3,33 9,91 ...
01.07.2020 14:27 | Son Güncelleme: 01.07.2020 14:27
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,66
|3,33
|9,91
|Oyak Çimento
|7,76
|7,08
|9,60
|Alarko GMYO
|15,70
|14,83
|5,87
|İş GMYO
|2,05
|1,95
|5,13
|Doğan Holding
|2,20
|2,10
|4,76
|Good-Year
|5,65
|5,40
|4,63
|Şekerbank
|1,51
|1,45
|4,14
|Karsan Otomotiv
|3,05
|2,93
|4,10
|Odaş Elektrik
|2,58
|2,48
|4,03
|Halk GMYO
|2,37
|2,28
|3,95
|Çimsa
|10,27
|9,91
|3,63
|Bursa Çimento
|4,46
|4,32
|3,24
|Özak GMYO
|4,20
|4,07
|3,19
|Koza Altın
|85,45
|83,35
|2,52
|Aygaz
|12,26
|12,00
|2,17
|Otokar
|152,90
|149,70
|2,14
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,37
|6,24
|2,08
|Brisa
|12,83
|12,61
|1,74
|Hektaş
|14,48
|14,25
|1,61
|Enerjisa Enerji
|8,73
|8,60
|1,51
Kaynak: AA