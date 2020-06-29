Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Borusan Mannesmann 11,84...
29.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 29.06.2020 14:24
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Borusan Mannesmann
|11,84
|11,18
|5,90
|Zorlu Enerji
|2,10
|2,02
|3,96
|Brisa
|12,65
|12,24
|3,35
|Koza Madencilik
|13,42
|12,99
|3,31
|Arçelik
|19,00
|18,40
|3,26
|MLP Sağlık
|19,53
|19,00
|2,79
|Aksa Enerji
|5,13
|5,00
|2,60
|Anadolu Grubu Holding
|20,32
|19,81
|2,57
|Aksigorta
|6,79
|6,62
|2,57
|Otokar
|152,80
|149,00
|2,55
|Halk GMYO
|2,22
|2,17
|2,53
|Eczacıbaşı Yatırım
|15,21
|14,85
|2,42
|Migros Ticaret
|38,28
|37,40
|2,35
|Şekerbank
|1,39
|1,36
|2,21
|Karsan Otomotiv
|2,81
|2,75
|2,18
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,25
|12,00
|2,08
|Doğan Holding
|2,04
|2,00
|2,00
|Tat Gıda
|10,02
|9,83
|1,93
|Good-Year
|5,40
|5,30
|1,89
|Sarkuysan
|7,03
|6,90
|1,88
Kaynak: AA