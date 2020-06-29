Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Borusan Mannesmann 11,84...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Borusan Mannesmann 11,84 11,18 5,90 Zorlu Enerji 2,10 2,02 3,96 Brisa 12,65 12,24 3,35 Koza Madencilik 13,42 12,99 3,31 Arçelik 19,00 18,40 3,26 MLP Sağlık 19,53 19,00 2,79 Aksa Enerji 5,13 5,00 2,60 Anadolu Grubu Holding 20,32 19,81 2,57 Aksigorta 6,79 6,62 2,57 Otokar 152,80 149,00 2,55 Halk GMYO 2,22 2,17 2,53 Eczacıbaşı Yatırım 15,21 14,85 2,42 Migros Ticaret 38,28 37,40 2,35 Şekerbank 1,39 1,36 2,21 Karsan Otomotiv 2,81 2,75 2,18 Kordsa Teknik Tekstil 12,25 12,00 2,08 Doğan Holding 2,04 2,00 2,00 Tat Gıda 10,02 9,83 1,93 Good-Year 5,40 5,30 1,89 Sarkuysan 7,03 6,90 1,88 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA