Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Halk GMYO 2,21 2,06 7,28 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Halk GMYO 2,21 2,06 7,28 Doğuş Otomotiv 17,13 16,00 7,06 Halkbank 6,34 6,13 3,43 Türk Traktör 78,00 76,35 2,16 Sasa Polyester 10,78 10,56 2,08 Tekfen Holding 16,99 16,67 1,92 Enka İnşaat 6,12 6,01 1,83 Net Holding 2,33 2,29 1,75 İş GMYO 1,87 1,84 1,63 Karsan Otomotiv 2,71 2,67 1,50 Vakıflar Bankası 5,15 5,08 1,38 Netaş Telekom. 14,38 14,19 1,34 Ereğli Demir Çelik 8,48 8,37 1,31 Torunlar GMYO 3,12 3,08 1,30 Yapı ve Kredi Bankası 2,39 2,36 1,27 Sabancı Holding 9,10 9,00 1,11 Emlak Konut GMYO 1,92 1,90 1,05 Selçuk Ecza Deposu 8,83 8,75 0,91 İskenderun Demir Çelik 7,08 7,02 0,85 T.S.K.B. 1,26 1,25 0,80 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA