Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gübre Fabrikaları 29,00...
22.06.2020 14:27 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:30
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrikaları
|29,00
|26,96
|7,57
|Halkbank
|6,48
|6,11
|6,06
|Karsan Otomotiv
|2,45
|2,32
|5,60
|Enka İnşaat
|6,12
|5,90
|3,73
|Şişe Cam
|5,36
|5,18
|3,47
|İş Bankası (C)
|5,48
|5,30
|3,40
|Şok Marketler
|13,07
|12,65
|3,32
|Albaraka Türk
|1,62
|1,57
|3,18
|Bizim Mağazaları
|18,25
|17,71
|3,05
|Migros Ticaret
|36,90
|35,84
|2,96
|Doğuş Otomotiv
|16,13
|15,67
|2,94
|Akbank
|6,16
|5,99
|2,84
|Garanti Bankası
|8,56
|8,33
|2,76
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,85
|2,70
|Trakya Cam
|3,48
|3,39
|2,65
|Vakıflar Bankası
|5,42
|5,28
|2,65
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,45
|2,39
|2,51
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,96
|6,80
|2,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,02
|6,86
|2,33
|Koza Madencilik
|13,08
|12,79
|2,27
Kaynak: AA