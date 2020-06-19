Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 17,40 16,23 7,21 ...
19.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|17,40
|16,23
|7,21
|Tekfen Holding
|17,24
|16,40
|5,12
|Akçansa
|12,95
|12,44
|4,10
|Arçelik
|17,44
|16,99
|2,65
|Aksa Enerji
|5,08
|4,98
|2,01
|Mavi Giyim
|48,30
|47,36
|1,98
|Çimsa
|9,61
|9,43
|1,91
|Güneş Sigorta
|4,45
|4,37
|1,83
|Gübre Fabrikaları
|26,74
|26,26
|1,83
|Anadolu Cam
|4,53
|4,45
|1,80
|Zorlu Enerji
|1,78
|1,75
|1,71
|Ülker Bisküvi
|25,42
|25,00
|1,68
|Tofaş Oto Fabrikası
|23,30
|22,92
|1,66
|Kardemir (D)
|3,09
|3,04
|1,64
|Halkbank
|5,65
|5,56
|1,62
|Koç Holding
|17,30
|17,03
|1,59
|Tüpraş
|88,20
|86,95
|1,44
|İş Yatırım Menkul Değerler
|6,12
|6,05
|1,16
|Ford Otosan
|69,90
|69,15
|1,08
|Koza Altın
|78,15
|77,35
|1,03
Kaynak: AA