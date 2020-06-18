Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Turkcell 16,23 14,76 9,96 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Turkcell 16,23 14,76 9,96 Kardemir (D) 3,01 2,79 7,89 Doğuş Otomotiv 15,82 14,88 6,32 Vestel 16,86 16,05 5,05 Türk Telekom 8,05 7,69 4,68 Tekfen Holding 16,52 15,82 4,42 Özak GMYO 3,89 3,74 4,01 Karsan Otomotiv 2,44 2,35 3,83 Sasa Polyester 10,96 10,60 3,40 Coca Cola İçecek 43,06 41,86 2,87 T.S.K.B. 1,25 1,22 2,46 Zorlu Enerji 1,68 1,64 2,44 İskenderun Demir Çelik 7,05 6,91 2,03 Netaş Telekomünikasyon 14,69 14,41 1,94 Şişe Cam 5,25 5,15 1,94 Çemtaş 8,51 8,35 1,92 Karel Elektronik 15,76 15,50 1,68 Ereğli Demir Çelik 8,39 8,26 1,57 Petkim 3,93 3,87 1,55 Aksa 7,34 7,23 1,52 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA