Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Turkcell 16,23 14,76 9,96 ...
18.06.2020 14:17 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Turkcell
|16,23
|14,76
|9,96
|Kardemir (D)
|3,01
|2,79
|7,89
|Doğuş Otomotiv
|15,82
|14,88
|6,32
|Vestel
|16,86
|16,05
|5,05
|Türk Telekom
|8,05
|7,69
|4,68
|Tekfen Holding
|16,52
|15,82
|4,42
|Özak GMYO
|3,89
|3,74
|4,01
|Karsan Otomotiv
|2,44
|2,35
|3,83
|Sasa Polyester
|10,96
|10,60
|3,40
|Coca Cola İçecek
|43,06
|41,86
|2,87
|T.S.K.B.
|1,25
|1,22
|2,46
|Zorlu Enerji
|1,68
|1,64
|2,44
|İskenderun Demir Çelik
|7,05
|6,91
|2,03
|Netaş Telekomünikasyon
|14,69
|14,41
|1,94
|Şişe Cam
|5,25
|5,15
|1,94
|Çemtaş
|8,51
|8,35
|1,92
|Karel Elektronik
|15,76
|15,50
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,39
|8,26
|1,57
|Petkim
|3,93
|3,87
|1,55
|Aksa
|7,34
|7,23
|1,52
Kaynak: AA