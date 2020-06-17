Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,79 13,53 9,31 ...
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|14,79
|13,53
|9,31
|Vestel
|16,24
|15,29
|6,21
|Deva Holding
|21,36
|20,18
|5,85
|Eczacıbaşı İlaç
|6,39
|6,10
|4,75
|Tat Gıda
|9,73
|9,30
|4,62
|Yataş
|8,15
|7,83
|4,09
|Torunlar GMYO
|3,33
|3,20
|4,06
|Güneş Sigorta
|4,40
|4,24
|3,77
|Eczacıbaşı Yatırım
|14,03
|13,58
|3,31
|Anadolu Efes
|20,12
|19,51
|3,13
|Karel Elektronik
|15,59
|15,18
|2,70
|Karsan Otomotiv
|2,34
|2,28
|2,63
|Borusan Mannesmann
|10,95
|10,67
|2,62
|Albaraka Türk
|1,59
|1,55
|2,58
|Selçuk Ecza Deposu
|9,22
|8,99
|2,56
|Brisa
|12,04
|11,80
|2,03
|MLP Sağlık
|18,86
|18,49
|2,00
|Halk GMYO
|2,06
|2,02
|1,98
|Bim Mağazalar
|65,70
|64,55
|1,78
|Gübre Fabrikaları
|25,38
|24,96
|1,68
Kaynak: AA