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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,79 13,53 9,31 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
17.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:33

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 14,79 13,53 9,31
Vestel 16,24 15,29 6,21
Deva Holding 21,36 20,18 5,85
Eczacıbaşı İlaç 6,39 6,10 4,75
Tat Gıda 9,73 9,30 4,62
Yataş 8,15 7,83 4,09
Torunlar GMYO 3,33 3,20 4,06
Güneş Sigorta 4,40 4,24 3,77
Eczacıbaşı Yatırım 14,03 13,58 3,31
Anadolu Efes 20,12 19,51 3,13
Karel Elektronik 15,59 15,18 2,70
Karsan Otomotiv 2,34 2,28 2,63
Borusan Mannesmann 10,95 10,67 2,62
Albaraka Türk 1,59 1,55 2,58
Selçuk Ecza Deposu 9,22 8,99 2,56
Brisa 12,04 11,80 2,03
MLP Sağlık 18,86 18,49 2,00
Halk GMYO 2,06 2,02 1,98
Bim Mağazalar 65,70 64,55 1,78
Gübre Fabrikaları 25,38 24,96 1,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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