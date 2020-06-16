Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğuş Otomotiv 13,53 12,30 10,00...
16.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 16.06.2020 14:25
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğuş Otomotiv
|13,53
|12,30
|10,00
|Torunlar GMYO
|3,20
|2,91
|9,97
|Özak GMYO
|3,83
|3,50
|9,43
|Karsan Otomotiv
|2,39
|2,23
|7,17
|Akçansa
|12,77
|12,00
|6,42
|Reysaş GMYO
|5,37
|5,07
|5,92
|Zorlu Enerji
|1,66
|1,57
|5,73
|Kerevitaş Gıda
|4,58
|4,35
|5,29
|Odaş Elektrik
|2,14
|2,04
|4,90
|Halk GMYO
|2,04
|1,95
|4,62
|Alkim Kimya
|14,79
|14,15
|4,52
|Vestel
|15,42
|14,81
|4,12
|Türk Traktör
|70,45
|67,85
|3,83
|İş GMYO
|1,94
|1,87
|3,74
|Ülker Bisküvi
|25,06
|24,16
|3,73
|Yataş
|7,82
|7,54
|3,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,86
|6,64
|3,31
|Çimsa
|9,40
|9,10
|3,30
|Netaş Telekomünikasyon
|14,22
|13,77
|3,27
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,84
|6,63
|3,17
Kaynak: AA