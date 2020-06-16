Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Doğuş Otomotiv 13,53 12,30 10,00...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Doğuş Otomotiv 13,53 12,30 10,00 Torunlar GMYO 3,20 2,91 9,97 Özak GMYO 3,83 3,50 9,43 Karsan Otomotiv 2,39 2,23 7,17 Akçansa 12,77 12,00 6,42 Reysaş GMYO 5,37 5,07 5,92 Zorlu Enerji 1,66 1,57 5,73 Kerevitaş Gıda 4,58 4,35 5,29 Odaş Elektrik 2,14 2,04 4,90 Halk GMYO 2,04 1,95 4,62 Alkim Kimya 14,79 14,15 4,52 Vestel 15,42 14,81 4,12 Türk Traktör 70,45 67,85 3,83 İş GMYO 1,94 1,87 3,74 Ülker Bisküvi 25,06 24,16 3,73 Yataş 7,82 7,54 3,71 Tümosan Motor ve Traktör 6,86 6,64 3,31 Çimsa 9,40 9,10 3,30 Netaş Telekomünikasyon 14,22 13,77 3,27 Anadolu Hayat Emeklilik 6,84 6,63 3,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA