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Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,12 12,87 9,71 ...

Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
15.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:22

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,12 12,87 9,71
Güneş Sigorta 4,41 4,17 5,76
Koza Madencilik 12,92 12,27 5,30
Sasa Polyester 10,75 10,31 4,27
İpek Doğal Enerji 14,46 13,87 4,25
MLP Sağlık 18,73 18,01 4,00
Enka İnşaat 5,74 5,57 3,05
Global Yat. Holding 3,85 3,75 2,67
Selçuk Ecza Deposu 8,70 8,50 2,35
Kerevitaş Gıda 4,38 4,28 2,34
Tümosan Motor ve Traktör 6,68 6,53 2,30
Kordsa Teknik Tekstil 12,57 12,29 2,28
Koza Altın 77,80 76,10 2,23
Çelebi 80,55 78,80 2,22
Ülker Bisküvi 24,00 23,48 2,21
İş GMYO 1,91 1,87 2,14
Eczacıbaşı İlaç 5,97 5,85 2,05
Bizim Mağazaları 18,64 18,30 1,86
Tat Gıda 9,34 9,17 1,85
Eczacıbaşı Yatırım 13,45 13,21 1,82
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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