Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Alkim Kimya 14,12 12,87 9,71 ...
15.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:22
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Alkim Kimya
|14,12
|12,87
|9,71
|Güneş Sigorta
|4,41
|4,17
|5,76
|Koza Madencilik
|12,92
|12,27
|5,30
|Sasa Polyester
|10,75
|10,31
|4,27
|İpek Doğal Enerji
|14,46
|13,87
|4,25
|MLP Sağlık
|18,73
|18,01
|4,00
|Enka İnşaat
|5,74
|5,57
|3,05
|Global Yat. Holding
|3,85
|3,75
|2,67
|Selçuk Ecza Deposu
|8,70
|8,50
|2,35
|Kerevitaş Gıda
|4,38
|4,28
|2,34
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,68
|6,53
|2,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,57
|12,29
|2,28
|Koza Altın
|77,80
|76,10
|2,23
|Çelebi
|80,55
|78,80
|2,22
|Ülker Bisküvi
|24,00
|23,48
|2,21
|İş GMYO
|1,91
|1,87
|2,14
|Eczacıbaşı İlaç
|5,97
|5,85
|2,05
|Bizim Mağazaları
|18,64
|18,30
|1,86
|Tat Gıda
|9,34
|9,17
|1,85
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,45
|13,21
|1,82
Kaynak: AA