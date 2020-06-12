Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Brisa 11,53 11,00 4,82 ...
12.06.2020 14:33 | Son Güncelleme: 12.06.2020 14:33
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|11,53
|11,00
|4,82
|Eczacıbaşı İlaç
|5,96
|5,71
|4,38
|MLP Sağlık
|18,17
|17,42
|4,31
|Eczacıbaşı Yatırım
|13,49
|13,05
|3,37
|Selçuk Ecza Deposu
|8,49
|8,22
|3,28
|T.S.K.B.
|1,28
|1,24
|3,23
|Deva Holding
|18,37
|17,82
|3,09
|Migros Ticaret
|35,88
|34,82
|3,04
|Karsan Otomotiv
|2,04
|1,98
|3,03
|Akçansa
|12,41
|12,12
|2,39
|Soda Sanayii
|5,86
|5,73
|2,27
|Anadolu Grubu Holding
|19,28
|18,90
|2,01
|Ülker Bisküvi
|23,58
|23,14
|1,90
|Gözde Girişim
|4,65
|4,57
|1,75
|Bizim Mağazaları
|18,75
|18,45
|1,63
|Şekerbank
|1,27
|1,25
|1,60
|Bim Mağazalar
|63,75
|62,90
|1,35
|Hektaş
|14,44
|14,25
|1,33
|Anadolu Hayat Emeklilik
|6,71
|6,63
|1,21
|Şişe Cam
|5,04
|4,98
|1,20
Kaynak: AA