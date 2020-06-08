Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Emlak Konut GMYO 1,77 1,64 7,93 ...
08.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 08.06.2020 14:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Emlak Konut GMYO
|1,77
|1,64
|7,93
|Türk Traktör
|67,35
|63,70
|5,73
|Bizim Mağazaları
|15,75
|14,90
|5,70
|Gübre Fabrikaları
|25,86
|24,82
|4,19
|Çemtaş
|8,08
|7,79
|3,72
|Torunlar GMYO
|2,94
|2,84
|3,52
|Güneş Sigorta
|3,63
|3,52
|3,12
|İş GMYO
|1,80
|1,75
|2,86
|Gözde Girişim
|4,60
|4,48
|2,68
|Zorlu Enerji
|1,58
|1,54
|2,60
|Arçelik
|17,11
|16,69
|2,52
|İskenderun Demir Çelik
|7,11
|6,95
|2,30
|Özak GMYO
|3,24
|3,17
|2,21
|Tekfen Holding
|15,39
|15,06
|2,19
|Ege Endüstri
|585,30
|573,00
|2,15
|Vestel
|13,94
|13,65
|2,12
|Halk GMYO
|1,99
|1,95
|2,05
|Brisa
|11,32
|11,10
|1,98
|Tüpraş
|91,10
|89,35
|1,96
|Çimsa
|9,02
|8,85
|1,92
Kaynak: AA