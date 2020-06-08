Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Emlak Konut GMYO 1,77 1,64 7,93 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Emlak Konut GMYO 1,77 1,64 7,93 Türk Traktör 67,35 63,70 5,73 Bizim Mağazaları 15,75 14,90 5,70 Gübre Fabrikaları 25,86 24,82 4,19 Çemtaş 8,08 7,79 3,72 Torunlar GMYO 2,94 2,84 3,52 Güneş Sigorta 3,63 3,52 3,12 İş GMYO 1,80 1,75 2,86 Gözde Girişim 4,60 4,48 2,68 Zorlu Enerji 1,58 1,54 2,60 Arçelik 17,11 16,69 2,52 İskenderun Demir Çelik 7,11 6,95 2,30 Özak GMYO 3,24 3,17 2,21 Tekfen Holding 15,39 15,06 2,19 Ege Endüstri 585,30 573,00 2,15 Vestel 13,94 13,65 2,12 Halk GMYO 1,99 1,95 2,05 Brisa 11,32 11,10 1,98 Tüpraş 91,10 89,35 1,96 Çimsa 9,02 8,85 1,92 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA