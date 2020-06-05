Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
MLP Sağlık 17,23 16,25 6,03 ...
05.06.2020 14:21 | Son Güncelleme: 05.06.2020 14:21
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|MLP Sağlık
|17,23
|16,25
|6,03
|Alkim Kimya
|12,46
|12,01
|3,75
|Tüpraş
|89,05
|86,55
|2,89
|Reysaş GMYO
|5,47
|5,34
|2,43
|Turkcell
|14,44
|14,19
|1,76
|Türk Traktör
|63,50
|62,45
|1,68
|Ereğli Demir Çelik
|8,64
|8,51
|1,53
|Türk Hava Yolları
|12,74
|12,59
|1,19
|Kartonsan
|453,70
|448,70
|1,11
|Tekfen Holding
|15,10
|14,94
|1,07
|Karsan Otomotiv
|1,91
|1,89
|1,06
|Sarkuysan
|5,80
|5,74
|1,05
|Enka İnşaat
|5,52
|5,47
|0,91
|Tat Gıda
|8,99
|8,91
|0,90
|Türk Telekom
|7,66
|7,60
|0,79
|Koç Holding
|17,71
|17,58
|0,74
|Aksa
|6,82
|6,77
|0,74
|Anadolu Cam
|4,37
|4,34
|0,69
|Gözde Girişim
|4,50
|4,47
|0,67
|Aksa Enerji
|4,82
|4,79
|0,63
Kaynak: AA