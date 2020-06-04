Günün ilk yarısında en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Torunlar GMYO 3,01 2,83 6,36 ...
04.06.2020 14:23 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:23
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 14.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Torunlar GMYO
|3,01
|2,83
|6,36
|Akçansa
|9,92
|9,50
|4,42
|Şekerbank
|1,33
|1,28
|3,91
|Reysaş GMYO
|5,29
|5,13
|3,12
|Gübre Fabrikaları
|24,96
|24,24
|2,97
|Petkim
|3,76
|3,67
|2,45
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,57
|6,43
|2,18
|Bim Mağazalar
|66,65
|65,35
|1,99
|Kerevitaş Gıda
|4,22
|4,14
|1,93
|Halkbank
|5,54
|5,45
|1,65
|Anadolu Efes
|20,00
|19,70
|1,52
|Türk Hava Yolları
|12,72
|12,53
|1,52
|Anadolu Grubu Holding
|18,88
|18,60
|1,51
|Sabancı Holding
|9,13
|9,00
|1,44
|Borusan Mannesmann
|10,60
|10,45
|1,44
|Şişe Cam
|5,10
|5,03
|1,39
|Trakya Cam
|3,37
|3,33
|1,20
|İpek Doğal Enerji
|14,80
|14,63
|1,16
|Koza Altın
|75,35
|74,55
|1,07
|Ereğli Demir Çelik
|8,53
|8,44
|1,07
Kaynak: AA